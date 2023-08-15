Elektrikli motosikletin çarptığı kişi ağır yaralandı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir elektrikli motosiklet, bisiklet sürücüsüne çarptı ve kişi ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde elektrikli motosikletin çarptığı kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, L.E.C. idaresindeki elektrikli motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Harman Sokak üzerinde Y.S.Ö'nün (62) kullandığı bisiklete çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Y.S.Ö, Şarköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olayın ardından motosiklet sürücüsü L.E.C, gözaltına alındı. Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.