Elektrikli motosikletin çarptığı kişi ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir elektrikli motosiklet, bisiklet sürücüsüne çarptı ve kişi ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.