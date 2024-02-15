Elektrikli motosiklet kazasında hayatını kaybeden Necla Şimşek için üzücü son

Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosiklette bulunan Necla Şimşek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 4 Şubat'ta gerçekleşen kazada yaralanan ve Cide Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Necla Şimşek (64), 11 gün süren yaşam mücadelesine rağmen kurtarılamadı.

Atatürk Caddesi'nde 4 Şubat'ta Cihan Ö'nün kullandığı 34 RK 3823 plakalı otomobil, Hatice Şimşek (44) yönetimindeki elektrikli motosikletle çarpışmış, yaralanan motosikletteki sürücü ile annesi Necla Şimşek hastaneye kaldırılmıştı. Hatice Şimşek hastanede 5 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Kaçan otomobil sürücüsü ise polislerce yakalanmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.