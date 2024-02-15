Elektrikli motosiklet kazasında hayatını kaybeden Necla Şimşek için üzücü son
Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen kazada otomobille çarpışan elektrikli motosiklette bulunan Necla Şimşek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Necla Şimşek, 11 gün süren yaşam mücadelesine rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Necla Şimşek'in kızı Hatice Şimşek ise daha önce hayatını kaybetmişti.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosiklette bulunan Necla Şimşek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 4 Şubat'ta gerçekleşen kazada yaralanan ve Cide Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Necla Şimşek (64), 11 gün süren yaşam mücadelesine rağmen kurtarılamadı.
Atatürk Caddesi'nde 4 Şubat'ta Cihan Ö'nün kullandığı 34 RK 3823 plakalı otomobil, Hatice Şimşek (44) yönetimindeki elektrikli motosikletle çarpışmış, yaralanan motosikletteki sürücü ile annesi Necla Şimşek hastaneye kaldırılmıştı. Hatice Şimşek hastanede 5 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.
Kaçan otomobil sürücüsü ise polislerce yakalanmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.