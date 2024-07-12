Üye Girişi
Haberler

Elektrikli motorlu bisiklet kazasında 7 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada, elektrikli motorlu bisiklet devrildi ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde elektrikli motorlu bisikletin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Ş.Ö. (44) idaresindeki 03 AGK 028 plakalı elektrikli motorlu bisiklet, Akharım beldesi Baraj Yolu Mevkisinde araziye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile S.Y. (34), A.Ö. (42), N.Y. (9), E.Y. (4), E.Y. (3) ve M.Ö. (6) Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sandıklı Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title