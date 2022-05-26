Elektrikli hava taksiciliğine bir adım daha! - Haberler

Son dönemde teknolojinin de gelişmesiyle birçok yenilik hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Özellikle elektrikli taşıtların popüler hale gelmesi, birtakım farklı girişimlere de sahne oluyor. Joby Aviation adlı firma, S4 adını verdiği eVTOL aracı ile elektrikli hava taksiciliği yapmaya artık çok yakın.

Joby Aviation, S4 için ilk sertifikasını FAA'dan aldı

Kuzey Kaliforniya merkezli elektrikli havacılık şirketi olan Joby Aviation, üzerinde çalıştığı eVTOL modelleri ile önümüzdeki dönemde adından sıklıkla söz ettirecek gibi duruyor. S4 modelleri ile hava taksiciliği yapmak isteyen şirket, ilk sertifikasyonunu Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) aldığını duyurdu.

İnsansız hava araçları için otonom gemi suya iniyor!

Şirketin yaptığı açıklamaya göre FAA, hava taksiciliği için uygun zemin hazırlayan Kısım 135 Hava Taşıyıcı Sertifikası'nı verdi. Bu onay, Joby Aviation için bu büyük bir sürpriz oldu. Öyle ki şirket, bu sertifikayı 2022'nin ikinci yarısını alabileceğini düşünüyordu.

Öte yandan alınan sertifika, şirketin hava taksiciliğini yapabilmesi için tek başına yeterli değil. Kısım 135 Hava Taşıyıcı Sertifikası, resmi olarak ticari hava taksi hizmetlerini yürütmesine izin veriyor. Ancak şirketin tam izinli olarak bu işi yapabilmesi için tip sertifikası ve üretim sertifikası da alması gerekiyor.

Joby Aviation, S4 modelinin şimdiye kadar üretilmiş tüm eVTOL modellerinden daha hızlı uçtuğunu iddia ediyor. Öyle ki model, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 249 km uçuş gerçekleştirerek öngörülen 241 km menzil sınırını aşmıştı. Modelin, hava taksiciliğinde nasıl bir yol izleyeceği henüz net olarak bilinmiyor.

Sizce elektrikli hava taksiciliği başarıya ulaşır mı? Ülkemize tahmini ne zaman gelir? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

Shiftdelete / Güncel