Elektrikli Çay Motorları, Çay Makaslarını Tarihe Götürüyor

Elektrikli çay kesme motorları çıkınca çay makasları tarih olmaya başladı

RİZE - Elektrikli çay motorlarının çıkmasıyla talebi azalan çay makaslarının tamiri ve bakımında hatırı sayılır düşüş yaşandı.

Elektrikli çay motorlarının günümüzde hızla yaygınlaşmasıyla birlikte çay makası satışında ve tamirlerinde düşüş yaşandı. Yavaş yavaş tarih olmaya başlayan çay makasları ilerleyen günlerde tercih edilmezse tamirciliği de unutulmaya yüz tutan bir meslek olacak. Hal böyleyken bazı tamirciler yerinde saymak yerine kendisini güncelledi ve makinelerin tamirlerine yoğunlaştı. Çay makineleri üreticiler açısından kolaylık sağlasa da rutin bir bakım isteyen parçalardan oluşuyor. Yağlaması, bilenmesi, elektrik mekanizmasının kontrolü gibi birçok rutin bakım ortaya çıkınca makas tamircileri işi motor tamirciliğine döndürdü.

"Çay makası satışında ortalama yüzde 50 gerileme"

Çay makası satışı ve tamirinde yarıya yarıya bir düşüş olduğunu ifade eden Doğan Baraner "Şu anda hem tamir hem çay makası satışında ortalama yüzde 50 gerileme var. Şimdi yine makas tamiri için geliniyor ama eskisi gibi değil. Biraz daha çay motoruna yöneldiği için vatandaş motorun bileme gibi ihtiyaçları olduğu için onları yapmaya başladık. Mikron ayarlı bileme ayarı yapıyoruz artık. Teknolojiye ayak uydurmadığı, yıllardır makas bir güncelleme almadığı için vatandaşta ister istemez işçi sıkıntısından dolayı çay motoruna geçmeye başladı. Bizde şu anda motorun bilemesi olsun, bakımı olsun oradan devam ediyoruz. Biz mikron ayarlı bilemeler yapıyoruz. Bunu yapmayanlar biraz bu işten yavaş yavaş çıkmaya başlayacak. Yevmiye sıkıntısı var, şu anda makas yevmiyesi 3 bin lira civarı diyorlar. Hem yevmiye sıkıntısı hem işçi sıkıntısı olduğu için vatandaş daha çok hem işi kolaylaşması açısından hem de maddi açıdan motora döndü diyebiliriz" ifadelerini kullandı.