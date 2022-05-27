Elektrikli bisiklet üzerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, öldü - Haberler

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Yunus Karataşlı, hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel