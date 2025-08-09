Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobille çarpışan 83 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü Ali Rıza Aykut, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü Ali Rıza Aykut (83) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Karasu ilçesi Yuvalıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Yuvalıdere kavşağında F.C. (20) yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil ile Ali Rıza Aykut'un kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Aykut kazada ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Rıza Aykut, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
