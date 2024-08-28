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Elektrikli bisiklet seyir halindeyken yanmaya başladı

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BOLU'da, seyir halindeyken akü kısmı bir anda yanmaya başlayan elektrikli bisikleti itfaiye ekipleri söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, elektrikli bisiklet kullanılmaz hale geldi. Akünün neden yandığı araştırılıyor.

BOLU'da, seyir halindeyken akü kısmı bir anda yanmaya başlayan elektrikli bisikleti itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Anıtpark'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen elektrikli bisikletten, seyir halindeyken duman yükselmeye başladı. Sürücüsünün üzerinden inmesinin ardından, elektrikli bisikletin aküsü alev alev yanmaya başladı. Alevlere ilk müdahaleyi çevredekiler yangın söndürme tüpü ile yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangın sırasında küçük patlamalar yaşandığı görüldü. Olayda yaralanan olmazken, elektrikli bisiklet kullanılmaz hale geldi. Akünün neden yandığı araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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