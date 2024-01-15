Elektrikli bisiklet otomobile çarptı, sürücü yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde elektrikli bisikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde elektrikli bisikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Sudenaz Ç'nin kullandığı elektrikli bisiklet, Savak Köprüsü yakınlarında park halindeki otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.