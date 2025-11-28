Haberler

Elektrikli Bisiklet Kazasında 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Elektrikli Bisiklet Kazasında 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde elektrikli bisikletin bina duvarına çarpması sonucu 9 yaşındaki Eray Tombul hayatını kaybetti, 11 yaşındaki Berkay S. yaralandı. Olay akşam saatlerinde meydana geldi ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde elektrikli bisikletin bina duvarına çarptığı kazada Eray Tombul (9) hayatını kaybetti, Berkay S. (11) yaralandı.

Kaza, 25 Kasım'da saat 17.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Bağbaşı Sokak'ta meydana geldi. Yokuştan inen Berkay S.'nin (11) kullandığı elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki binanın duvarına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Berkay S. ile yanındaki arkadaşı Eray Tombul, yere yığıldı. Berkay S., ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; Eray Tombul da önce kentteki özel bir hastaneye ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Eray Tombul, önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Berkay S.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa bu olayla çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
Galatasaray'da derbi için dev prim! Futbolcular bayram edecek

Derbi öncesi aldığı karar futbolculara bayram ettirecek
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Fransa bu olayla çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcı Yargıtay'a atandı

Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcının görev yeri değişti
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Yer: İstanbul! Düğün salonunda gizli kamera skandalı

Kadınlar buldu! İstanbul'daki düğün salonunda gizli kamera skandalı
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
5 yıl hapsi istenen CZN Burak hakkında mahkeme kararını verdi

5 yıl hapsi isteniyordu! CZN Burak hakkında karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.