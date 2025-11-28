Elektrikli Bisiklet Kazasında 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

ORDU'nun Ünye ilçesinde elektrikli bisikletin bina duvarına çarptığı kazada Eray Tombul (9) hayatını kaybetti, Berkay S. (11) yaralandı.

Kaza, 25 Kasım'da saat 17.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Bağbaşı Sokak'ta meydana geldi. Yokuştan inen Berkay S.'nin (11) kullandığı elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki binanın duvarına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Berkay S. ile yanındaki arkadaşı Eray Tombul, yere yığıldı. Berkay S., ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; Eray Tombul da önce kentteki özel bir hastaneye ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Eray Tombul, önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Berkay S.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.