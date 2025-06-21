SAMSUN'un Bafra ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan elektrikli bisiklet, kasap dükkanına daldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Elektrikli bisikletli ismi öğrenilemeyen kadın sürücü, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir kasap dükkanına daldı. Kapıdan giren sürücü, bisikletiyle birlikte tezgaha çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazanın hemen ardından kadının bisikletten indiği ve iş yeri çalışanlarının yardımıyla aracını dışarı çıkardığı anlar yer aldı. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda, yaralanan olmadı.