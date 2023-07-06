Elektrikli bisiklet kamyonete çarptı... O anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan elektrikli bisikletteki 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesinde Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Caddesi üzerinde seyir halinde Suriye uyruklu Ahmet Abdullatif yönetimindeki elektrikli bisiklet, önünde aniden duraklayan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü ve arkasındaki Fatma Abdullatif ve 1 yaşındaki Zehra yaralandı. Kamyonet sürücüsü aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.