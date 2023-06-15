Elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışmasını sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Ömer Derindere Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan Mehmet G. yönetimindeki 06 M 8492 plakalı motosiklet ile aynı bulvarda yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmek isteyen T.A.'nın (13) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri elektrikli bisikletin sürücüsü T.A. ile yolcu olarak bulunan C.Ç. ve motosiklet sürücüsü Mehmet G. ile yolcu olarak bulunan F.T.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan elektrikli bisikletin sürücüsü T.A., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Aynı zamanda şeker hastası olduğu öğrenilen T.A'nın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM