Elektrikli Bisiklet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen kazada, elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, diğer kişi yaralandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

İsmail T. (52) idaresindeki 55 TE 184 plakalı motosiklet, Samsun-Sinop kara yolu Etyemez Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Okay Anarat'ın (65) kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Okay Anarat, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı İsmail T'nin Bafra Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
