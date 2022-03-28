Elektrikli Araçlara Geçiş Hızlanıyor mu? - Haberler

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Elektrikli Araçlara Geçiş Hızlanıyor mu?

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya, Ukrayna işgali sebebiyle hedef olduğu yaptırımlar ve bazı şirketlerin Rus petrolünü satın almaya yanaşmaması sebebiyle enerji satışlarında düşüş yaşıyor.

Rusya, Ukrayna işgali sebebiyle hedef olduğu yaptırımlar ve bazı şirketlerin Rus petrolünü satın almaya yanaşmaması sebebiyle enerji satışlarında düşüş yaşıyor. Biden yönetiminin Rus enerji sektörünü köşeye sıkıştırma çabalarında zorluklar yaşanırken Ukrayna savaşıyla birlikte petrol piyasasında yaşanan istikrarsızlığın sonuçlarından birinin başta ABD olmak üzere dünya genelinde elektrikli araçlara geçişin hızlanması olabileceği yorumları yapılıyor

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, Enerji, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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