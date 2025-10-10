Haberler

Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı'nda İkinci Çağrı Tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı çerçevesinde 81 ilde 529 yeni şarj ünitesinin kurulumu için destek sunulacağını duyurdu. Yatırım tutarının 1 milyar lira olduğu belirtilirken, hibe desteği 300 milyon lirayı aşıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı" kapsamında ikinci çağrı döneminin tamamlandığını belirterek, 81 ilde 529 ünite kurulumuna daha destek sunulacağını duyurdu.

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerin öncüsü yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı'mızın ikinci çağrısını tamamladık. 81 ilin tamamında 529 ünite kurulumuna daha destek veriyoruz. 1 milyar liralık yatırım için 300 milyon lirayı aşan hibe desteği sunuyoruz. 35 bini aşkın şarj noktasına yenilerini ekleyerek altyapıyı ülkemizin her noktasına taşıyoruz."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel
