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Elektrikli Araçlar Eğitim Merkezi Projesi Desteklendi

Elektrikli Araçlar Eğitim Merkezi Projesi Desteklendi
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Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü ve OMÜ MTAL iş birliğiyle hayata geçirilen 'Elektrikli Araçlar Eğitim Merkezi Projesi', Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandı. 6 milyon liralık bütçenin 5,4 milyonu bakanlık tarafından karşılanacak ve proje, dezavantajlı gruplara eğitim fırsatları sunmayı hedefliyor.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (OMÜ MTAL) ortaklığında hayata geçirilen "Elektrikli Araçlar Eğitim Merkezi Projesi", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında uygulanacak proje, OMÜ ve Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulunun iştirakiyle geliştirildi.

Projenin 6 milyon liralık bütçesinin 5 milyon 400 bin liralık kısmı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından üstlenilecek.

Elektrikli Araçlar Eğitim Merkezi, OMÜ MTAL öğrencilerine ve dezavantajlı gruplara önemli bir eğitim fırsatı sunarken, Samsun'un istihdam ve sanayi kapasitesine de katkı sağlamayı hedefliyor.

Proje ile elektrikli araç teknolojileri alanında nitelikli iş gücü yetiştirilmesi, gençlerin istihdamının artırılması ve dezavantajlı bireylerin sosyal hayata kazandırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında 220 kişiye eğitim verilmesi planlanırken, kadınlara ve genç işsizlere yönelik özel kurslar düzenlenecek.

Eğitimleri tamamlayan katılımcılar, kurs bitirme belgeleri ve Europass (beceri ve yeterliliklerin Avrupa'da kolayca anlaşılmasını sağlamak amacıyla oluşturulan doküman) sertifika ekleri ile sektörde daha kolay iş bulma fırsatı yakalayacak.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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