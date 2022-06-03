Elektrikli araç şarj istasyonlarına zam! İşte yeni fiyatlar - Haberler

Elektrikli otomobillere geçiş için dünya genelinde yoğun bir çalışma yürütüldüğü artık herkes tarafından biliniyor. BMW'den Tesla'ya kadar birçok markanın satışa sunduğu elektrikli araçlar hem özellikleri hem de tasarımları ile oldukça dikkat çekerken, hızlı yaygınlaşmaları için şarj istasyonları kritik öneme sahip. Ülkemizde faaliyet gösteren ZES elektrikli araç şarj istasyonları için yeni fiyatlarını açıkladı.

ZES Şarj İstasyonu Fiyatları: Haziran 2022

2022'nin ilk günlerinde elektriğe yapılan büyük zam sonrasında şarj istasyonlarındaki ücretlendirmeyi artıran ZES, Mart ayında indirim kararı almıştı. Maalesef enflasyon ve döviz kuru başta olmak üzere birçok farklı etkenin birleşerek maliyetleri artırması her gün yeni bir zam haberi ile uyanmamıza neden oluyor.

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Bu kapsamda aradan geçen üç ayın ardından elektrikli araç sahipleri tekrar zam ile karşı karşıya kaldı. 3 Haziran 2022 tarihi itibariyle geçerli olan AC Tip 2 soket ücretlendirmesi şu şekilde;