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Elektrikle Balık Avlarken Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti

Elektrikle Balık Avlarken Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde elektrikle balık avlamaya çalışan 24 yaşındaki Recep Enes Çağlar, akıma kapılarak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte elektrikle balık avlamaya çalışan Recep Enes Çağlar (24), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ören Mahallesi'nde meydana geldi. Eşen Çayı'nda arkadaşlarıyla birlikte elektrikle balık avı yaptığı iddia edilen Recep Enes Çağlar, akımına kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çağlar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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