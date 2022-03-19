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Elektrikçi, arıza için çıktığı direkte akıma kapılarak öldü

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
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Elektrikçi, arıza için çıktığı direkte akıma kapılarak öldü

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi Hamza Gönüllü (38), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi Hamza Gönüllü (38), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Ceylanpınar'a bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrikçi Hamza Gönüllü, Yeşiltepe Mahallesindeki arızayı gidermek için elektrik direğine çıktı. Gönüllü, direkte çalışma yaptığı sırada akıma kapıldı. Gönüllü'nün direkte asılı kalan cansız bedeni, ihbarla bölgeye gelen ekiplerin enerjiyi kesmesinin ardından aşağı indirildi ve otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

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