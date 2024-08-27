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Elektrik Ustası Rolünde Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da kendisini elektrik ustası olarak tanıtan bir şüpheli, tamirat bahanesiyle gittiği evlerden hırsızlık yapmıştır. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklanmıştır.

İSTANBUL'da kendisini elektrik ustası olarak tanıtıp, tamirat için gittiği evlerden hırsızlık yapan Çetin A. polis ekipleri tarafından yakalandı. Aynı yöntemle 34 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üsküdar'da 19 Ağustos Pazartesi günü polise başvuran 3 mağdur, evlerindeki elektrik arızasını gidermek için gelen ve kendisini usta olarak tanıtan 1 kişi tarafından soyulduklarını söyledi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, şüphelinin hırsızlık sonrasında kaçarken güvenlik kameralarına yakalandığı tespit edildi. Görüntülerde şüphelinin hırsızlık yaptıktan sonra zaman zaman arkasını kontrol ederek olay yerinden kaçtığı görülüyor.

34 HIRSIZLIK OLAYININ FAİLİ ÇIKTI

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelinin kimliğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda Çetin A. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden yaptığı son hırsızlıkta çaldığı 4 bin 590 lira nakit parayla, 2 adet altın küpe, 1 adet taşlı yüzük, bir alyans, 1 altın zincir kolye ele geçirildi.Hırsızlık Büro Amirliğinde ifadesi alınan Çetin A.'nın poliste daha önceden 54 suç kaydı olduğu, bir dosyadan da arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin Anadolu yakasında aynı yöntemle 34 ayrı hırsızlık olayının faili olduğu da ortaya çıktı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

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