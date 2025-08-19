Elektrik Ustası Kadir Kayış, Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti

Elektrik Ustası Kadir Kayış, Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da, elektrik arızasını gidermek için çıktığı direktte akıma kapılan Kadir Kayış, 7 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA'da, elektrik arızasını gidermek için çıktığı direkte temas ettiği kablodan akıma kapılarak metrelerce yükseklikten düşen elektrik ustası Kadir Kayış (41), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Ağustos Salı günü saat 17.00 sıralarında Eyyübiye ilçesi Topdağı Mahallesi Harran Kapı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik arızası yaşayan bir zincir marketin sahibi, tamir için elektrik ustası Kadir Kayış'ı çağırdı. Güvenlik tedbirlerini almadan direğe tırmanan Kayış, üst kısma ulaştığında kabloya temas etmesiyle akımına kapıldı. Şiddetli akımın etkisiyle dengesini kaybeden Kayış, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kayış, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kayış, doktorların tüm çabalarına rağmen 7 gün sonra yaşamını yitirdi. Kayış'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olay anı cep telefonu ile kaydedildi. Olay yerinde bulunanların kaza anında yaşadıkları korku kameraya yansıdı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
