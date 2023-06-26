Elektrik Ustası Hayatını Kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde elektrik ustası, tamir için gittiği evde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre ilçede elektrik ve su tesisat işiyle uğraşan Kemal Keçelioğlu (61), Ekmekçi köyündeki bir evin tesisatını yaptığı esnada elektrik akımına kapıldı.

Ev sahibinin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen elektrik ustasının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.