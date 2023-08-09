Elektrik tesisatındaki arıza evi küle çevirdi, 6 günlük bebek ölümden döndü

ANKARA - Ankara'da elektrik tesisatından çıkan yangın bir evi kullanılamaz hale getirdi. Yangında aralarında 6 günlük bebeğinde bulunduğu 6 kişi dumandan etkilenirken, toplam 19 vatandaş yangının olduğu apartmandan tahliye edildi.

Olay, Keçiören ilçesi Kiraz Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evin elektrik aksamındaki arıza sebebiyle çıkan yangın kısa sürede bütün binayı sardı. Yangını gören vatandaşların müdahalesi ile karşılıklı iki dairede mahsur kalan ve dumandan etkilenen toplam 6 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve aralarında 6 günlük bir bebeğinde olduğu öğrenilen 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Apartmanda mahsur kalan diğer 13 vatandaş ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edildi. Kontrol altına alınan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

"İlk iş olarak doğalgaz hattını kapattık"

Olayın tanıklarında Rıza Doğan, "Dumanı ve alevleri gördüm. Komşunun kapısını kırıp içeriye girdim. Bir genci ve yan dairedeki anne ile çocuklarını çıkardık. Ardından itfaiye ekipleri geldi, diğer vatandaşları tahliye etti. Çıkardığım kişilerin yüzleri simsiyahtı. Tek nefeste girip çıkardık hepsini. Salon, mutfak ve odalar yanıyordu. Çok fazla duman vardı. Yan komşumun 6 günlük bebeği ile 2 yaşındaki çocuğu çıkardık. İlk iş olarak doğalgaz hattını kapattık. Bir kişi de kendisini balkondan attı. Bir de engelli çocuk vardı, onu çıkardık. Sinir krizi geçireler oldu. Sağlık ekipleri onlara müdahale etti. Can kaybı olmadı çok şükür" ifadelerine yer verdi.