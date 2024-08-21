Üye Girişi
Haberler

Elektrik Telleriyle Dolu Ağaçlar Vatandaşları Tedirgin Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da çocuk parkı ve evlerin bulunduğu alandaki ağacın içinden geçen elektrik telleri, bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor. Vatandaşlar, yetkililerin bu tehlikeli duruma bir an önce müdahale etmesini istiyor.

ANTALYA'da çocuk parkı ve evlerin bulunduğu alandaki ağacın içinden geçen elektrik telleri, bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor.

Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi 1421 Sokak'taki Abdal Musa Parkı'nın da bulunduğu alanda ağaç içerisinden geçen elektrik telleri, bölgedeki vatandaşlarda tedirginlik yaratıyor. Mahallede oturan Soner Çetinkaya, elektrik kaçağı veya yangın riski olabileceği gerekçesiyle birçok kuruma başvurmalarına rağmen sonuç alamadığını söyledi. CİMER'e de başvuru yaptığını aktaran Çetinkaya, "Abdal Musa Parkı ile Özşahinler Sitesi'nin birleştiği köşede elektrik telleri ağaca temas ediyor. Birilerinin ölmesine, yaralanmasına neden olabilecek bu tehlikeli durum basit bir çalışma ile düzeltilebilir. Bir ekip tarafından sarkan teller düzeltilebilir. Böylece insanların can güvenliği sağlanabilecektir" dedi.

'TEHDİT OLUŞTURABİLECEK DURUMDA'

Türkiye'de kaza olarak nitelendirilebilen ancak basit tedbirlerle ortadan kaldırılabilecek tehditlerin giderilebileceği birçok durum olduğunu belirten Soner Çetinkaya, "Bir örneği, şu an burada gördüğünüz elektrik telleri. Maalesef bu elektrik telleri ağacın içerisinden geçiyor. Biraz da yaz döneminde ısının salınımıyla bu teller, ağaca temas etmiş durumda. Yağışlar sonrasında bu teller elektrik kaçağı dolayısıyla buradan geçecek insanların can ve mal güvenliğine tehdit oluşturabilecek durumda. Tabii ki yetkili bir ekibin basit bir çalışmasıyla, belki yarım saatlik bir çalışmayla ya teller daha fazla gerdirilerek ya da buradaki direğe o tellerin aktarılıp, buradan o tarafa yönlendirilmesiyle aksaklık giderilebilir ve insanların can ve mal güven sağlanabilir. Bunun için yetkili birimlere bildirimlerde bulundum fakat bir tedbir alınmadı" diye konuştu.

'ARTIK KAZA DEĞİL, CİNAYET OLUR'

En son CİMER üzerinden bir bildirimde bulunduğunu, yaklaşık 1 ay geçtiğini kaydeden Çetinkaya, "Artık kim ilgileniyorsa bir an önce gelip, bu sorunu gidermesi gerekiyor. Dolayısıyla buradan geçen biri için can kaybı yaşandıktan sonra ah vah ya da keşkelerin hiçbir faydası olmayacağını da unutmamamız gerekiyor. Basit bir tedbirle bu aksaklık, bu kaza ihtimali ortadan kaldırılabilir. Hatta bugün elektrik direğinden bir vatandaşın kaçak elektrik yüzünden öldüğünü ne yazık ki öğrendim. Bu tip şeyler artık kaza olarak değerlendirilmemeli. Alınabilecek basit tedbirlerle bu riskler ortadan kaldırılabilir. Eğer bu giderilmiyorsa burada yaşanacak bir ölüm olayı artık kaza değil, cinayet olur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Çocuk Çevre Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2024 PTT personel alım yapacak mı? PTT personel alımı yapacak mı, tarihler açıklandı mı? GS maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz mi? Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak, yeni sezon ne zaman? Manisa'da ne oldu? Sokak ortasında hamile eski eşini dövdü! Şahıs tutuklandı mı? ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI: Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman açıklanır? Ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi? 21- 22 Ağustos hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 21 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 21 Ağustos Aslan, terazi, koç, akrep, kova, balık burcu yorumu... DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? 16 Ağustos DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? TRT Spor yayın akışı 21 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! BİM AKTÜEL 23 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! 23 Ağustos Cuma kataloğu yok mu, bu hafta satışa çıkmayacak mı? Özgür Özel'in ayağına ne oldu? CHP lideri Özgür Özel'in sağlık durumu nasıl? BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta? Roblox ne zaman açılacak? 21 Ağustos Çarşamba Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GELİNİM MUTFAKTA 21 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Resmi Gazete bugün (21 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 21 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 21 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti?
title