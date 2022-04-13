Elektrik tellerine takılan akbaba telef oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elektrik tellerine takılan akbaba telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Yakup Sağlam - Güncel
 - Güncelleme:

Elektrik tellerine takılan akbaba telef oldu Elazığ'da elektrik tellerine takılan akbaba, akıma kapılması sonucu telef oldu.

ELAZIĞ (İHA) - Elektrik tellerine takılan akbaba telef oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da elektrik tellerine takılan akbaba, akıma kapılması sonucu telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan akbaba, merkez mahallede elektrik tellerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik akımına kapıldığı belirtilen akbaba telef oldu. Hızla tellerden yere düşen akbabanın yaklaşık 2 metre boyunda olduğu ifade edildi. Olayı gören vatandaşlar telef olan akbabanın etrafında toplanarak cep telefonlarıyla hayvanı görüntüledi.

Elektrik tellerine takılan akbaba telef oldu

Elektrik tellerine takılan akbaba telef oldu

Elektrik tellerine takılan akbaba telef oldu

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Güncel

Elazığ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title