Elektrik Tellerinden Sıçrayan Kıvılcımlar Yangın Çıkardı

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım, yol kenarındaki otluk alanda yangına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevredeki dükkanların malzemelerine sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında bazı iş yeri sahiplerinin malzemeleri zarar gördü.

Yangın, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak üzerinde meydana geldi. Elektrik tellerinin birbirine sürtmesi sonucu çıkan kıvılcımlar, yol kenarındaki otları tutuşturdu. Otluk alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki iş yerlerinin malzemelerine sıçradı. Ahşap, plastik ve çeşitli malzemeler alevlere teslim oldu.

'İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ'

Yangını gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yoğun çaba sonucunda alevler iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti.

'ÜÇÜNCÜ KEZ OLUYOR, ÖNLEM ALINSIN'

Yangına tanık olan mahalle sakini Yasin Küçükalev, bölgede sürekli aynı sorunun yaşandığını belirterek "Bu elektrik tellerinden dolayı yangın çıkıyor, kuru otlar yanıyor. Temizlenmesi lazım buraların, yoksa bu ateşin ve yangının önüne geçilemeyecek. Elektrik direklerinde bakımsızlık var ya da telleri doğru düzgün takmıyorlar. Bir gevşeklik var orada, kaçak oluşuyor ve aşağıya kıvılcım atıyor. Bu üçüncü yangın oldu burada. Bunu önlemeleri gerekiyor artık, daha fazla seralar yanmasın. Burada çiftçilerin seraları var. Böyle olmaz, daha kötü yangınlar olabilir, can ve mal kaybı yaşanabilir. Sürekli bu mahallede bu yüzden elektrikler kesiliyor. Bu sorunun çözülmesi lazım" dedi.

'ELEKTRİK TELLERİNİN KONTROL EDİLMESİ GEREKİYOR'

Yangının yaşandığı bölgenin çevresinde tarım alanları ve seralar bulunduğunu belirten Küçükalev, "Rüzgar biraz daha şiddetli olsaydı, alevler seralara da sıçrayabilirdi. Bu kez sadece malzeme yandı ama bir dahaki sefer can kaybı yaşanabilir. Biz her an korku içinde yaşıyoruz. Yetkililerin gelip buradaki elektrik direklerini ve telleri kontrol etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Yangının neden olduğu maddi hasarın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.