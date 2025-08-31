Elektrik Teline Takılan Amatör Balıkçı Hayatını Kaybetti

Elektrik Teline Takılan Amatör Balıkçı Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Şavşat ilçesinde oltası elektrik teline takılan amatör balıkçı Mehmet Türüt, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay, Mısırlı köyünde Papatya Deresi'nde gerçekleşti.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde oltası elektrik teline takılıp, akıma kapılan amatör balıkçı Mehmet Türüt (44) hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Mısırlı köyünde meydana geldi. Gezinti için köye gelen Mehmet Türüt, köyden geçen Papatya Deresi'nde balık tutmak istedi. Oltasını havaya doğru hızla kaldırdığında elektrik teline takılan Türüt, akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin incelemelerinde amatör balıkçının hayatını kaybettiği belirlendi. Türüt'ün cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cebinizde bir servet yatıyor olabilir! Sıradan görünen bu madeni para, binlerce Euro değerinde

Sıradan görünen bu madeni paranın değeri binlerce Euro'yu buluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal geri dönüyor! O görüşmeden ilk görüntü geldi

Fener'in yeni hocası Hamdi Akın'ın yalısında ortaya çıktı! İşte o kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.