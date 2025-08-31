Elektrik Teline Takılan Amatör Balıkçı Hayatını Kaybetti
Artvin'in Şavşat ilçesinde oltası elektrik teline takılan amatör balıkçı Mehmet Türüt, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay, Mısırlı köyünde Papatya Deresi'nde gerçekleşti.
Olay, öğleden sonra Mısırlı köyünde meydana geldi. Gezinti için köye gelen Mehmet Türüt, köyden geçen Papatya Deresi'nde balık tutmak istedi. Oltasını havaya doğru hızla kaldırdığında elektrik teline takılan Türüt, akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin incelemelerinde amatör balıkçının hayatını kaybettiği belirlendi. Türüt'ün cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
