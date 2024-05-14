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Elektrik teknisyenlerinin çalışmalarından çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Özerk Bölgesi'nin Changji Hui Özerk İli'nde bulunan bir kurulum sahasındaki elektrik teknisyenleri, yerden 32 metre yükseklikte bir elektrik iletim ve dönüşüm projesi üzerinde çalışıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xinjiang'dan bildiriyor.(XHTV)