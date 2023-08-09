Aksaray'da çıkan yangın sonrası alevlere teslim olan kafe, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, sabah saatlerinde Taşpazar Mahallesinde bulunan bir kafede çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Elektrik kontağından çıkan yangında kafe alevlere teslim oldu

AKSARAY - Aksaray'da çıkan yangın sonrası alevlere teslim olan kafe, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Taşpazar Mahallesinde bulunan bir kafede çıktı. Edinilen bilgiye göre, kafede elektrik kontağından çıkan yangın ilk önce kafeyi dumanlar sardı. Dumanların ardından masa ve sandalye gibi ahşapların tutuşması üzerine kafe alevler içinde kaldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol ve çevrede güvenlik önlemi alırken Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.