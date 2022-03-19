Elektrik kesintisi nedeniyle tramvay seferlerinde aksama

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - Bağcılar tramvay hattında elektrik kesintisi nedeniyle Seyitnizam ve Çapa tramvay durakları arasında seferler durdu. Yolcular duraklara yürüyerek ulaşmaya çalıştı.

Kabataş - Bağcılar Tramvay hattında elektrik kesintisi nedeniyle Seyitnizam ve Çapa istasyonları arasında seferler durdu. Elektrik kesintisinden dolayı yolcular tramvaylardan inerek istasyonlara ve diğer toplu taşıma araçlarına yürüdü. İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri arızanın giderilmesiyle için çalışma başlattı.

"HERHALDE KALP HASTASI OLMAMIZ İÇİN YÜRÜMEMİZİ İSTİYORLAR"