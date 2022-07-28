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Elektrik kesintilerine tepki gösteren bir grup Lübnanlı Enerji Bakanlığı binasını bastı

Elektrik kesintilerine tepki gösteren bir grup Lübnanlı Enerji Bakanlığı binasını bastı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir grup gösterici, elektrik kesintilerine tepki göstermek amacıyla Enerji Bakanlığı binasına zorla girdi.

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir grup gösterici, elektrik kesintilerine tepki göstermek amacıyla Enerji Bakanlığı binasına zorla girdi.

Lübnan medyasında yayımlanan görüntülere göre göstericiler, yaklaşık 2 yıldır devam eden ve çözüm üretilemeyen elektrik kesintilerini yeniden gündeme getirmek için bakanlık binası önünde toplandı.

Binaya zorla giren göstericiler daha sonra Bakan Velid Fayyad'ın makam odasını basmaya çalıştı.

Fayyad'ı binada bulamayan göstericiler "Bakan nerede?" şeklinde sloganlar attı. Genel grev nedeniyle bakanlıkta hiçbir yetkili ve memurun bulunmadığını ifade eden göstericiler, "Klimaları açık ancak hiçbir memur yok. Lübnanlılar ise evde elektriksiz yaşıyor." dedi.

Bir grup aktivist, 25 Nisan'da gece yarısı bir restoranda görülen Enerji ve Su Bakanı Velid Fayyad'ı darbetmişti.

Lübnan'da 2019'da patlak veren ekonomik kriz nedeniyle kronik bir sorun olan elektrik krizi daha da büyüdü. Ülkedeki elektrik üretim alternatiflerinin kısıtlı olması, bu sektörde yıllarca yaşanan yolsuzluklar ve mevcut santrallerin altyapısının güçlendirilmemesi nedeniyle günde sadece 2 saat civarında elektrik verilebiliyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / İdiris Okuduci - Güncel

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