Elektrik Kesintileri Şikayetleri Patladı: Yüzde 185 Artış

ÇÖZÜM platformu Şikayetvar, elektrik kesintisi şikayetlerinin bir ayda yüzde 185, son bir haftada ise yüzde 254 arttığını duyurdu. Tüketiciler, kesintilere karşı acil çözüm çağrısında bulunuyor.

Platforma ulaşan bazı şikayetlerse şöyle belirtildi:

"Sakarya'da işletme sahibiyim. Bu ay içerisinde neredeyse her gün, günün ortasında saatlerce elektrik kesintileri yaşıyoruz ve bu konuda bir önlem alınmıyor. Çok fazla yüklenme olduğu belirtilerek sorumluluktan kaçınılıyor. Ayrıca, trafoya müdahale eden personellerin ifadelerine göre, yatırım yapılmaması nedeniyle firma iyi hizmet veremiyor ve bu durum bizleri mağdur ediyor. Sadece ben değil, sokaktaki birçok işletme sahibi ve esnaf arkadaşlarım da bu durumdan mağdur. Bu sorunun derhal kalıcı bir çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz."

"Bursa Kestel'de yaşıyorum. 1 haftadır her gün 12.00'den gece 02.00'a kadar elektrik kesintisi yaşanıyor ve bu sadece bizim sokağı kapsıyor. 186 numaralı çağrı hattını defalarca aramama rağmen sistem beni hiçbir şekilde müşteri temsilcisine bağlamadan görüşmeyi sonlandırıyor. Aynı durumu yaşayan komşularım da benzer sorunları yaşıyor. Ancak 186'yı aradığımızda elektrik kesintisi için yapılan aramalarda müşteri temsilcisine ulaşılabiliyor. Verdikleri yanıt hep aynı: 'Sıcaklardan dolayı trafo patladı.' Günlük işlerimiz aksıyor. Özellikle elektrik kesintisi şikayeti gelmesin diye hattı kapatmışlar. Bu sokakta oturan vatandaşlar sistematik şekilde görmezden geliniyor."

"Yazın ortasında üst üste saatlerce elektrik kesintisi yapılıyor. Edirne ili Enez ilçesi Büyükevren Köyü sahilde yazın ortasında saatlerce elektrik kesintisi yaşıyoruz. Hem de üst üste yapılması bıktırdı. Bu çalışmaların insanların en kalabalık olduğu zamanda planlamak ayrı saçmalık. Bu saçmalıklara son verilmesini talep ediyoruz."

"Elektrik şirketinin yüksek faturalarından dolayı çok mağduruz. Sürekli olarak keyfi şekilde faturalar çıkarılıyor. Son iki aylık süreçte yaklaşık 40 bin lira fatura ödedik. Sesimizi kimseye duyuramıyoruz, lütfen bu konuda yardımcı olun. Asgari ücretliyim ve bu ay 12 bin lira fatura geldi. Ben bu şartlarda nasıl geçineceğim?"

"Ağrı Tutak ilçesine bağlı Murat Mahallesi'nde, yaklaşık 3 gündür elektrik kesintisi yaşıyoruz. Mahallenin yarı tarafında hiç elektrik yok ve bu süre boyunca kesinti bir an bile düzelmedi."

"Defalarca müşteri hizmetlerini aradık, durumu bildirmemize ve sürekli arıza kaydı açmamıza rağmen henüz bir çözüm üretilmedi. Elektrik kesintisi nedeniyle işimi yapamıyoruz, günlük yaşamımızda büyük sıkıntı çekiyoruz. Ayrıca, fatura ödemelerimiz düzenli olarak yapılıyor. Bu kadar süreyle süren ve herhangi bir açıklama yapılmayan kesinti, mahalle sakinlerini mağdur ediyor. En kısa sürede mahallenin tamamında elektriğin tekrar sağlanmasını ve bu kesintinin gerekçesiyle ilgili açıklama yapılmasını talep ediyorum."

"Tuzla Yayla Mahallesi'nde önceki gün saat 19.10'da kesilen elektrik, tam 12 saat sonra geri geldi. Dolaptakiler tekrar donmadan, saat 17.20'de elektrik tekrar gitti ve şu an saat 07.28 olmasına rağmen hala gelmedi. Hava sıcak, çok zor durumdayız. Her şey bozuldu, şarjlar bitti. Hala tamir yapılmadı. Dün eve fatura geldi, devlet indiriminden sonra ödemem gereken tutar bin 890 TL. Aldığınız paranın karşılığını hizmet olarak görmek istiyoruz."

"Yangın çıkmadan lütfen bu konuyla alakalı ilgilenir misiniz? Mersin Anamur Çamlıpınar Köyü Otak Mahallesi'nde elektrik telleri orman içinden ve zeytinliklerin tarlalarına değiyor. Yol boyunca bu şekilde devam ederse hem sizin müdahale şansınız olur hem de büyük bir yangın olasılığından kurtulmuş oluruz."