ELEKTRİK KESİLİNCE EL ARABASINDA KÖMÜR YAKTI, ZEHİRLENİP ÖLDÜ

DİYARBAKIR'da gece bekçisi Ferman Ekinci (59), elektrik kesilince, kulübede ısınmak için el arabasında yaktığı kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Üçkuyu Mahallesi 9'uncu sokakta meydana geldi. Bir sitede gece bekçisi olarak çalışan Ferman Ekinci, elektrik kesilince, bulunduğu kulübeye el arabası getirerek, içinde ısınmak için ateş yaktı. Sabah saatlerinde Ekinci'nin kulübede hareketsiz yattığını gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen, ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ekinci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)