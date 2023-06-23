Elektrik kablosu patladı, otomobilin üzerine düştü

Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi geçen yıl sık sık yanan elektrik kabloları ile gündeme gelmişti. Aynı yerde dün saat 15.30 sıralarında elektrik kabloları yine patlamalarla yandı. Kabloların yandığını gören Nazır Tezcan, park halindeki otomobilini bulunduğu yerden kaldırmak istedi. Tezcan, aracına yöneldiği sırada yanan elektrik kablosu koparak sırtına düştü. Büyük bir panik yaşayan Tezcan da yere düştü.

"AZ KALSIN CANINDAN OLACAKTI"

"ELEKTRİK KABLOSU KOMŞUMUZUN SIRTINA YAPIŞTI, 3-4 METRE FIRLATTI"

Tezcan'ın yardımına koşanlardan Yasin Muslu ise, "Sokağımızdaki iş yerlerinden dolayı aşırı yüklenme oldu. Bundan dolayı kablo eriyerek, şase yaptı. Yanan kablo koparak, komşunun arabasının üzerine düştü. Hatta komşumuzda kablodan zarar gördü. Elektrik kablosu komşumuzun sırtına yapıştı, 3-4 metre fırlattı. Biz kendisine müdahale ettik. Kendisi tekrardan aracını kurtarmaya çalıştı ama müsaade etmedik. Cana geleceğine mala gelsin. Kablo daha sonra arabanın üzerine düştü. Araba yanmaya başladı. İtfaiyeyi aradık. O esnada kendimizde yangın söndürme tüpü ile müdahale ettik. Enerji şirketinin buradaki alt yapıyı güçlendirmesi lazım" diye konuştu.