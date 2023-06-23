Elektrik kablosu patladı, otomobilin üzerine düştü
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Sultangazi'de patlayan elektrik kablosu, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda ölümden dönen Nazır Tezcan, yardımına koşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Dökümcüler Sitesi'nde sık sık yaşanan elektrik kablo patlamaları, yetkililerin dikkatini çekti.
Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi geçen yıl sık sık yanan elektrik kabloları ile gündeme gelmişti. Aynı yerde dün saat 15.30 sıralarında elektrik kabloları yine patlamalarla yandı. Kabloların yandığını gören Nazır Tezcan, park halindeki otomobilini bulunduğu yerden kaldırmak istedi. Tezcan, aracına yöneldiği sırada yanan elektrik kablosu koparak sırtına düştü. Büyük bir panik yaşayan Tezcan da yere düştü.Durumu fark eden çevredekiler, Tezcan'ın yardımına koşarak, yerden kaldırdılar. Yeniden aracına doğru gitmeye çalışan Tezcan'ı vatandaşlar, engelleyerek olay yerinden uzaklaştırdı. Daha sonra kopan kablolardan biri Tezcan'ın park halindeki otomobilinin üzerine düştü. Yanan kablo, vatandaşların yangın söndürme tüpüyle müdahalesi sonucu söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekiplerinin yani sıra enerji şirketi çalışanları sevk edildi. Polis, olay yerine şerit çekerek, güvenliği sağlarken, enerji şirketi çalışanları yanan kabloları toplayarak yenileme çalışması yaptı.
"AZ KALSIN CANINDAN OLACAKTI"Yaşananları anlatan Çoşkun İpek, "Az kalsın adam canından olacaktı, zor kurtardık. Adam yanabilirdi. Kopan kablo dibine düştü. Kendini bir anda yere attı. Burada sürekli elektrik kabloları yanıyor. Buna yetkililerin bir an önce çare bulmaları lazım. Bizde yardımına koştuk" dedi.
"ELEKTRİK KABLOSU KOMŞUMUZUN SIRTINA YAPIŞTI, 3-4 METRE FIRLATTI"
Tezcan'ın yardımına koşanlardan Yasin Muslu ise, "Sokağımızdaki iş yerlerinden dolayı aşırı yüklenme oldu. Bundan dolayı kablo eriyerek, şase yaptı. Yanan kablo koparak, komşunun arabasının üzerine düştü. Hatta komşumuzda kablodan zarar gördü. Elektrik kablosu komşumuzun sırtına yapıştı, 3-4 metre fırlattı. Biz kendisine müdahale ettik. Kendisi tekrardan aracını kurtarmaya çalıştı ama müsaade etmedik. Cana geleceğine mala gelsin. Kablo daha sonra arabanın üzerine düştü. Araba yanmaya başladı. İtfaiyeyi aradık. O esnada kendimizde yangın söndürme tüpü ile müdahale ettik. Enerji şirketinin buradaki alt yapıyı güçlendirmesi lazım" diye konuştu.