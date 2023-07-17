Elektrik Firması Personelinin Akrobatik Bakım Çalışması

Kocaeli'de İzmit-Kandıra yolunda bulunan yüksek gerilim hatlarında elektrik firması personeli, metrelerce yükseklikteki elektrik tellerinde akrobatları aratmayan bir şekilde bakım çalışması yaptı. Çalışanın tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KOCAELİ'de, İzmit-Kandıra yolu üzerinde metrelerce yükseklikteki elektrik tellerinde bakım yapan elektrik firması personelinin akrobatları aratmayan çalışması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmit-Kandıra yolunda bulunan yüksek gerilim hatlarında dün, elektrik dağıtım firmasına bağlı personel tarafından bakım çalışması yapıldı. Çalışmayı yapan personel, beline bağlanan halatla gerekli güvenlik önlemini alıp, metrelerce yükseklikteki elektrik tellerine bakım yaptı. İsmi öğrenilemeyen çalışanın, tellerin üzerinden atlayarak yaptığı bakım çalışması akrobatları aratmadı. Çalışanın işini yaptığı sıradaki tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.