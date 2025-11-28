Elektrik Faturalarındaki Destek Sınırı 4 Bin Kilovatsaate Düşürüldü

TÜKETİCİLER Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, elektrik faturalarına uygulanan devlet katkısında sınırın 4 bin kilovatsaate düşmesiyle milyonlarca abonenin destek dışı kalacağını belirterek, "Bu düzenleme doğrudan 2,5 milyon aboneyi etkiliyor. Gelir düzeyine göre yeni bir düzenleme yapılması şart" dedi.

Devletin elektrik faturalarına sağladığı katkıya ilişkin yeni sınır, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giriyor. Yeni düzenlemeye göre, yıllık 4 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen yaklaşık 2,5 milyon abone, devlet desteğinden çıkarılacak. Bu aboneler, tükettikleri elektriğin tamamını kendi bütçelerinden ödeyecek. Devlet katkısında geçen yıl 5 bin kilovatsaat olan sınırın bu yıl 4 bin kilovatsaate düşürüldüğünü belirten Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, "Tüketimi 4 bin kilovatsaati geçen aboneler, çift tarifeden fiyat ödeyecek. Bu düzenleme doğrudan 2,5 milyon aboneyi etkiliyor" diye konuştu.

'DAR GELİRLİNİN YÜKÜ ARTACAK'

Antalya gibi sıcak kentlerde temel ihtiyaç olarak kullanılan klimalar ve ısıtıcıların tüketimi artırdığını vurgulayan Gündüz, "Dar gelirli tüketicilerimiz, emekliler, asgari ücretle çalışan aileler, bu yükün altından kalkmakta zorlanıyor. Her evde bilgisayar, kombi, elektrikli cihaz var" dedi.

Mevcut uygulamanın yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu aktaran Neşet Gündüz, "Avrupa'da bu destekler kişi haklarına ve gelir düzeyine göre düzenleniyor. Biz de aynı şekilde yapılmasını talep ediyoruz. Emeklilerin, asgari ücretlilerin durumu son derece sıkıntılı. Tasarruf tedbirleri dar gelirliyi daha fazla yormamalı. Yetkililerden talebimiz, bu sınırın tekrar 5 bin kilovatsaat seviyesine çekilmesi" diye konuştu.

'BENZİNDEN FARKI KALMIYOR'

Elektrik kullanımının hayatın tüm alanlarında zorunluluk haline geldiğini söyleyen Gündüz, "Şu anda her şeyimiz elektrikli. Örneğin elektrikli araç teşvik ediliyor ama evden şarj etmeye kalktığınızda rakamlar çok yüksek. Hızlı şarj istasyonlarında da benzinden farkı kalmıyor. Tüketicinin şu anda daha ekonomik şekilde yaşamasını tercih edeceğiz ama bir aileyi düşünürsek ne kadar ekonomik yaşanabilir? Bu nedenle gelir düzeyine göre yeni bir düzenleme yapılması şart" dedi.