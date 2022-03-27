ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN TAKSİDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI

TUNCELİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan taksinin elektrik direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli- Ovacık karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 62 T 102 plakalı taksi, elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk yerinden sökülürken araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, taksinin çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)