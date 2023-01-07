Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü Güncel Haberler Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Karakütük Köyü'nde, Rüstem Pala yönetimindeki 80 AH 418 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkartılan sürücü Pala, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaynak: AA / Güncel Osmaniye İtfaiye Güncel Haberler

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