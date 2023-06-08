Elektrik direğine çarpan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobildeki Furkan Çağrı Özer'in (13) öldüğü, 17 yaşındaki sürücü ile 2 çocuğun yaralandığı kazanın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

1 Haziran'da, Kayı Mahallesi'ndeki Ahi Evran Caddesi'nde meydana gelen kazada, A.A. yönetimindeki 06 FG 3650 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada Furkan Çağrı Özer hayatını kaybetti, sürücü A.A. ile otomobildeki M.S. (15) ve sürücünün 2 yaşındaki kız kardeşi A.A. yaralandı. Yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olurken, 8'inci sınıf öğrencisi Furkan Çağrı Özer'in cenazesi ise Kahramankazan'da toprağa verildi. Olayın ardından kaza anına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, A.A. ve yanındaki arkadaşının direksiyonu sağa sola kırdığı ve sonrasında direğe çarptıkları an yer aldı.