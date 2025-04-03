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Elektrik Direğinden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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Ordu'nun Ünye ilçesinde elektrik direğindeki arızaya müdahale eden Bayram Güneş, dengesini kaybedip 15 metre yükseklikten düştü. Hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, elektrik dağıtım şirketinde çalışan Bayram Güneş (38), Yenikent Mahallesi'ndeki elektrik direğine çıkarak yaşanan arızaya müdahale etmek istedi.

Bu sırada dengesini kaybeden Güneş, yaklaşık 15 metre yükseklikten yere düştü.

Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Akkuş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güneş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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