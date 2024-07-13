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Elektrik direğinde bayılan işçi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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TOKAT'ın Zile ilçesinde elektrik direğinde arızalı baz istasyonunu onaran Selim Akala, sıcaktan bayıldı. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilen Akala'nın sağlık durumu iyi.

TOKAT'ın Zile ilçesinde elektrik direğindeki arızalı baz istasyonunu onarırken bayılan Selim Akala'yı (32) AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay saat 12.00 sıralarında Zile ilçesi Nakkaş Mahallesi'nde yaşandı. Selim Akala, arızalı baz istasyonunun bulunduğu elektrik direğine çıktı. Akala, 45 metre yükseklikte arızayı gidermek için çalışırken sıcaktan aniden bayıldı. Çalışma arkadaşları durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, Zile Belediyesi itfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilen Akala'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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