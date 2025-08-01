Elektrik Direğinde Arıza Onaran Teknisyen Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti

Elektrik Direğinde Arıza Onaran Teknisyen Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, elektrik direğindeki arızayı gidermek isteyen teknisyen Harun Yaşar, akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yaşar'ın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, çıktığı elektrik direğindeki arızayı gidermek isteyen teknisyen Harun Yaşar, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, Doğubayazıt ilçesinde meydana geldi. Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Doğubayazıt İlçe İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Arıza ve Onarım Bakım Birimi'nde görev yapan elektrik teknisyeni, evli ve 1 çocuk babası Harun Yaşar, direkte arıza giderme çalışması sırasında akıma kapılarak zemine düştü. Yaşar, olay yerinde hayatını kaybetti. Harun Yaşar'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemi için Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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