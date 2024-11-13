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Elektrik Direğinde Arıza Giderirken Hayatını Kaybetti

Elektrik Direğinde Arıza Giderirken Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde elektrik direğindeki arızayı gidermeye çalışırken akıma kapılan 44 yaşındaki elektrikçi Casım Aksoy, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde elektrik direğindeki arızayı gidermeye çalışırken, akıma kapılıp ağır yaralanan Casım Aksoy (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Harran'a bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir elektrik direğinde meydana gelen arızayı gidermek için çalışan elektrikçi Casım Aksoy, akıma kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aksoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 6 çocuk babası olan Casım Aksoy'un cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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