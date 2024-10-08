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Elektrik Direği Montajında İşçi Düşerek Ağır Yaralandı

Elektrik Direği Montajında İşçi Düşerek Ağır Yaralandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde elektrik direği montajında çalışan işçi Salih Ş., 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde elektrik direği montajında çalışan işçi Salih Ş. (45), 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Olay, Orhangazi ilçesi Paşapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgeye çekilen elektrik hatları için dikilen elektrik direğine çalışmak için çıkan Salih S., dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan işçi, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orhangazi Güvenlik 3-sayfa Sağlık Güncel Bursa

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