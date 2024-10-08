Elektrik Direği Montajında İşçi Düşerek Ağır Yaralandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde elektrik direği montajında çalışan işçi Salih Ş. (45), 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Olay, Orhangazi ilçesi Paşapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgeye çekilen elektrik hatları için dikilen elektrik direğine çalışmak için çıkan Salih S., dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan işçi, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.