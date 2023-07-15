Kocaeli'nin Derince ilçesinde alevlere teslim olan elektrik direği, sokağı elektriksiz bıraktı. Yangın, Yavuz Sultan Mahallesi Bilge Sokak'ta meydana geldi. İtfaiye ve SEDAŞ ekipleri yangına müdahale etti.

Elektrik direği alevlere teslim oldu, sokak elektriksiz kaldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde alevlere teslim olan elektrik direği, sokağı elektriksiz bıraktı.

Yangın, Yavuz Sultan Mahallesi Bilge Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik direği bir anda alevlere teslim oldu. Elektriksiz kalan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ve SEDAŞ ekipleri adrese sevk edildi. Merdivenli araçla müdahalede bulunan itfaiye ekipleri direkte çıkan yangını söndürdü. Ardından SEDAŞ ekipleri yanan direğe müdahale etmek için çalışma başlattı.