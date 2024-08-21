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Elektrik Dağıtım Şirketinde Çalışan Genç Adam Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti

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BOLU'nun Mengen ilçesinde, elektrik dağıtım şirketinde şebeke operasyon görevlisi olan Ertan Burak Büyükkurt (26), bakım çalışması yaparken çıktığı direkte akıma kapılıp hayatını kaybetti. Olay, dün Mengen ilçesine bağlı Babahızır köyünde meydana geldi. Bir elektrik dağıtım firmasında şebeke operasyon görevlisi olarak çalışan Ertan Burak Büyükkurt, köydeki elektrik direğinde bakım çalışması yaparken akıma kapıldı. Durumu gören mesai arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mengen İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Büyükkurt, kurtarılamadı. Büyükkurt'un cansız bedeni morga götürüldü. 7 EYLÜL'DE DÜĞÜNÜ OLACAKTI Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, evlilik hazırlığı yapan Ertan Burak Büyükkurt'un, 7 Eylül'de düğün planladığı bildirildi.

BOLU'nun Mengen ilçesinde, elektrik dağıtım şirketinde şebeke operasyon görevlisi olan Ertan Burak Büyükkurt (26), bakım çalışması yaparken çıktığı direkte akıma kapılıp hayatını kaybetti.

Olay, dün Mengen ilçesine bağlı Babahızır köyünde meydana geldi. Bir elektrik dağıtım firmasında şebeke operasyon görevlisi olarak çalışan Ertan Burak Büyükkurt, köydeki elektrik direğinde bakım çalışması yaparken akıma kapıldı. Durumu gören mesai arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mengen İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Büyükkurt, kurtarılamadı. Büyükkurt'un cansız bedeni morga götürüldü.

7 EYLÜL'DE DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, evlilik hazırlığı yapan Ertan Burak Büyükkurt'un, 7 Eylül'de düğün planladığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hastanesi Operasyon Şebeke Şebeke Mengen Eylül Yaşam Güncel Haberler

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