Elektrik Dağıtım Firması Personelinin Akrobatik Çalışması

KOCAELİ'de, İzmit-Kandıra yolu üzerinde metrelerce yükseklikteki elektrik tellerinde bakım yapan elektrik dağıtım firması personelinin akrobatları aratmayan çalışması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmit- Kandıra kara yolu üzerinden geçen yüksek gerilim hatlarında dün, elektrik dağıtım firması çalışanları bakım yaptı. Firma personeli, beline bağlanan halatla gerekli güvenlik önlemini alıp, metrelerce yükseklikteki elektrik tellerine bakım yaptı. Bu sırada teller arasında geçiş yapan personel, akrobatları aratmadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.