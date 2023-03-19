ELEKTRİK DAĞITIM DEPOSUNDA YANGIN
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TRABZON'da elektrik dağıtım şirketinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
TRABZON'da elektrik dağıtım şirketinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ortahisar ilçesi Sanayii Mahallesi Sülüklü Mezarlığı karşısında elektrik dağıtım şirketine ait boş depoda sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depodan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel